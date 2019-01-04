«Кладем газопровод на их санкции»: ведущий Киселев вновь зачитал рэп в эфире «России-1»

Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп об итогах 2018 года в эфире программы «Мастер смеха» на канале «Россия-1».

«Мне 64, бро. Я встаю в пять утра <> Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии», — начал он в образе «Киселева МС».

Киселев затронул в своем треке и внешнеполитическую ситуацию, напомнил о претензиях западных стран («Европа с нотациями, лишают импорта, загибая пальцы»). Россия же в свою очередь «не отвечает на провокации» и «кладет свой газопровод на их санкции».

«Что все мы сделали, для нас большая загадка. Россией борются, хотят положить на лопатки. Но всей стране всем абсолютно все равно с тех пор, как в шкафу у президента — кимоно»,

— зачитал ведущий.

Киселев также упомянул и запреты на выступления коллег-рэперов и других музыкантов в конце года: «Рэперы используют мат, стадионы собирая, но злоупотреблять нельзя, все это понимают», — и пригласил их в конце августа на свой фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле.

Это не первое выступление ведущего в эфире федерального канала. В начале декабря в программе «Вести недели» он вступился за рэперов, чьи концерты стали отменять под давлением силовых структур, а после заявил, что предтечей рэпа в русской поэтической традиции был поэт Владимир Маяковский, и зачитал его стихи под бит.

Поводом для дискуссии стал арест рэпера Хаски в Краснодаре. Региональная прокуратура нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму и потребовала отменить концерт. Хаски решил зачитать рэп на крыше автомобиля, после чего его обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток. Позднее это решение отменили.

По всей стране также были отменены выступления ряда исполнителей, в частности, концерты IC3PEAK, Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона».

При этом глава группы «Агора» Павел Чиков без указания источника информации писал в своем телеграм-канале, что «черный список» музыкантов, которых нельзя допускать до выступлений в регионах России, спускается из центрального аппарата ФСБ России.

Znak.com также со ссылкой на неназванные источники писал, что в создании списка принимал участия и Центр по противодействию экстремизма МВД. Их собеседники связали список со взрывом в архангельском управлении ФСБ и стрельбой в Керченском политехническом колледже.