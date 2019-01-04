Следователи не нашли следов взрывчатки после осмотра завалов дома в Магнитогорске

Следственный комитет России отчитался об окончании осмотра частей завалов с места обрушения жилого дома в Магнитогорске.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено»,

— говорится в сообщении СК.

При этом расследование продолжается, следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва». Какие именно версии рассматриваются, помимо взрыва бытового газа, представитель СК Светлана Петренко не уточнила.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры седьмого из 12 подъездов.

3 января МЧС завершило четырехдневную поисково-спасательную операцию после извлечения из-под завалов тела 39-й погибшей, полный список жертв опубликован на сайте администрации города. Похороны первых погибших начались 4 января.

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На следующий день после инцидента, вечером 1 января, неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси. Все три человека, находившиеся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования.

Власти региона призывали не связывать оба события, однако об альтернативной версии, согласно которой имел место теракт, а в маршрутке погибли причастные к нему боевики, писали региональные СМИ 74.ru и Znak.com. Ни ФСБ, ни СК официально не опровергали сообщения о теракте.