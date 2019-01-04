В Петербурге задержали участницу пикетов против застройки парков и скверов

В Петербурге полицейские задержали участницу пикетов в защиту парков и скверов Анну Дудникову, сообщила «Зеленая коалиция Петербурга» в своей группе во «ВКонтакте».

Всего в акции принимают участие около 30 активистов, которые стоят по всей протяженности Невского проспекта, уточняет проект «Активатика». Дудникову, которая стояла с плакатом «Александр Беглов (и.о. губернатора города — ред.), Вам тоже нечем будет дышать!» на пересечении с Малой Садовой улицей, ее доставляют в 78 отдел полиции.

Анну Дудникову задержали на Невском проспекте во время одиночного пикета в защиту парков и скверов. Ее везут в 78 о/п.



30 пикетчиков еще стоят вдоль Невского от Аничкова моста до канала Грибоедова. pic.twitter.com/279Q52uXE4 — Красимир Врански (@BpaHcku) January 4, 2019

«Зеленая коалиция Петербурга», как пишут ее представители, появилась год назад и объединила около 40 инициативных групп и движений, которые отстаивают более 70 проблемных зеленых территорий, которым либо грозит застройка, либо где уже идёт строительство, либо находящихся в неблагоустроенном виде.