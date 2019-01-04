Член СПЧ Чечни рассказала о гибели двух россиян при бомбардировке в Сирии

Женщина и ребенок, являющиеся гражданами России, погибли во время бомбардировки международной коалиции в районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подконтрольном боевикам «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в России). Об этом сообщила агентству РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

«По полученным нами данным, в селении Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате авианалета сил международной коалиции погибла жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова. У нее остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья. В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын — Умар выжил и находится с ней», — рассказала она.

Саратова не уточнила, когда именно погибли россияне.

Напомним, в ноябре сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщало о гибели мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор в результате бомбардировки. Удар, по данным SANA, нанесла международная коалиция.