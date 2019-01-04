Российское правительство сообщило о переезде ряда министерств и ведомств в «Москва-сити»

Правительство России сообщило о переезде некоторых министерств и ведомств в здание комплекса, находящегося на территории делового центра «Москва-сити».

В помещение на Пресненской набережной переедут, в частности, центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития, а также Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм, Росимущество и ряд других ведомств.

Переезд министерств и ведомств в здание на Пресненской набережной планируется в 2019 году. Среди причин подобного решения в правительстве указали в том числе повышение качества исполнения государственных функций и оптимизацию затрат на деятельность госорганов.

«Коммерсант» сообщал о переезде четырех министерств – Минстроя, Минэкономики, Минкомсвязи и Минпромторга – в «Москва-сити», запланированном на вторую половину 2018 года.