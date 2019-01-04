ТАСС: главу миграционного управления МВД освободили от должности

Руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольгу Кириллову освободили от должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что Кириллова уволилась по собственному желанию. «Рапорт руководителя Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Ольги Кирилловой об отставке удовлетворен, и указом президента она освобождена от должности», — сказал он.

Кириллова стала начальником Главного управления по вопросам миграции МВД в апреле 2016 года. До этого, с 2006 года, она работала в Федеральной миграционной службе (ФМС), в 2006-2012 годах была начальником Управления ФМС по Сахалинской области, в 2012-2016 годах — начальником управления ФМС России по Москве.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что от должности освободили также руководителя Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимура Валиулина. О том, что он подал в отставку, стало известно в конце декабря 2018 года.