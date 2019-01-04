В Челябинской области сняли региональный режим ЧС, введенный после обрушения дома в Магнитогорске

В Челябинской области сняли региональный режим ЧС, который ввели после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщается в telegram-канале губернатора региона Бориса Дубровского.

«Режим ЧС регионального уровня снимается, режим ЧС муниципального уровня в Магнитогорске сохраняется», — говорится в сообщении.

Также в telegram-канале говорится, что пункт по работе с людьми, организованный в городской школе №14, будет работать до 8 января включительно, затем эта работа будет проводиться в городской администрации.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры седьмого из 12 подъездов.

3 января МЧС завершило четырехдневную поисково-спасательную операцию после извлечения из-под завалов тела 39-й погибшей, полный список жертв опубликован на сайте администрации города. Похороны первых погибших начались 4 января.

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На следующий день после инцидента, вечером 1 января, неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси. Все три человека, находившихся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования.

Власти региона призывали не связывать оба события, однако об альтернативной версии, согласно которой имел место теракт, а в маршрутке погибли причастные к нему боевики, писали региональные СМИ 74.ru и Znak.com.

Ни ФСБ, ни СК официально не опровергали сообщения о теракте, однако эксперты Следственного комитета завершили осмотр частей завалов с места обрушения дома, и в ведомстве сообщили, что они не нашли следов взрывчатки.