В МВД планируют с июля 2019 года ввести обязательную дактилоскопию для безвизовых мигрантов

В МВД с июля 2019 года планируют ввести обязательную дактилоскопию для мигрантов, приехавших в Россию в безвизовом порядке, сообщает РИА Новости.

Как рассказывали агентству в пресс-центре МВД, законопроектом предусматривается, что иностранец, въехавший на российскую территорию в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней после 30 календарных дней со дня въезда уведомить МВД о своем временном пребывании.

При подаче документа иностранец, согласно законопроекту, будет должен пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Как отмечает РИА Новости, в настоящее время дактилоскопию обязательно проходят иностранцы, приехавшие в Россию в поисках убежища, лица, подавшие заявления о признании их российскими гражданами или приеме в гражданство России, а также те, кто обратился за получением разрешения на временное проживание, разрешения на работу или патента.

В конце декабря глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в Россию мигрантов, а также обязательную дактилоскопию и контроль за их пребыванием.