Личные данные сотен немецких политиков оказались в открытом доступе

В интернете опубликовали данные нескольких сотен немецких политиков, об этом сообщает Spiegel.

Издание отмечает, в сети оказалась информация членов всех политических партий, представленных в Бундестаге, кроме «Альтернативы для Германии». В открытом доступе оказались номера мобильных телефонов, адреса политиков, внутренние партийные документы, а также банковские счета и переписки. Некоторой опубликованной информации уже несколько лет.

Кто стоит за публикацией, неизвестно. По данным Spiegel, в числе пострадавших из-за произошедшего – канцлер Германии Ангела Маркель, Bild сообщает также о публикации данных президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

В Федеральном управлении по информационной безопасности Германии отметили, что ведомство «в настоящее время внимательно изучает дело в тесной координации с другими федеральными учреждениями» и что угрозе правительственным сетям сейчас нет.

Hackerangriff auf Politiker: Das BSI prüft den Fall derzeit in enger Abstimmung mit weiteren Bundesbehörden intensiv. Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum hat die zentrale Koordination übernommen. Nach jetzigem Erkenntnisstand liegt keine Betroffenheit der Regierungsnetze vor. — BSI (@BSI_Presse) January 4, 2019

Как сообщает RBB, данные опубликовал аккаунт в твиттере, и по информации телерадиокомпании, они появились в интернете еще до Рождества 25 декабря, но СМИ обратили на них внимание только вечером 3 января.