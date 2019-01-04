WADA дало РУСАДА отсрочку для предоставления полного доступа к данным московской антидопинговой лаборатории

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил о предоставлении Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) отсрочки для предоставления данных из московской антидопинговой лаборатории, сообщает «Би-би-си».

Инспекция WADA должна была получить полный доступ к данным из московской лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако ей было отказано. Новый срок его предоставления – 14-15 января.

«Я не уверен, что это плохо. Я думал, что все согласились с тем, что очень важно получить данные, чтобы можно было определить, кто из атлетов, протестированных в соответствующий период, должен ответить (за употребление допинга – ред.), а кто – нет», – цитирует «Би-би-си» главу комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора.

Напомним, в сентябре Исполнительный комитет агентства большинством голосов проголосовал за признание РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, что означало возвращение ему аккредитации.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. После этого в декабре 2016 года было опубликован доклад о массовом употреблении допинга российскими спортсменами эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.