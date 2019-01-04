Новая газетастать со–
участником

Российский скелетонист Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира в Германии

Спорт

 

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Альтенберге, сообщает РИА Новости. 

Третьяков по сумме двух попыток показал результат 1 минута 55,09 секунды. Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,57 секунды), третьим стал россиянин Никита Трегубов (+0,84 секунды).

Другой российский скелетонист Владислав Марченков занял 17-е место (+3,28 секунды).

Теги:
em, кубок
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera