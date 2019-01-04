Российский скелетонист Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира в Германии
Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Альтенберге, сообщает РИА Новости.
World Cup leader Alexander Tretiakov 🇷🇺 half a second in front of Sungbin Yun 🇰🇷 and Nikita Tregubov 🇷🇺!— IBSF (@IBSFsliding) January 4, 2019
To start soon:
IBSF #BMWworldcup in #Altenberg
🔶 Men's #Skeleton, heat 2
Find your live streaming link here:
📺 https://t.co/K92naCoSDv pic.twitter.com/G6zvyaelSo
Третьяков по сумме двух попыток показал результат 1 минута 55,09 секунды. Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,57 секунды), третьим стал россиянин Никита Трегубов (+0,84 секунды).
Другой российский скелетонист Владислав Марченков занял 17-е место (+3,28 секунды).