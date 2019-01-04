Российский скелетонист Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира в Германии

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Альтенберге, сообщает РИА Новости.

World Cup leader Alexander Tretiakov 🇷🇺 half a second in front of Sungbin Yun 🇰🇷 and Nikita Tregubov 🇷🇺!



To start soon:

IBSF #BMWworldcup in #Altenberg



🔶 Men's #Skeleton, heat 2



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📺 https://t.co/K92naCoSDv pic.twitter.com/G6zvyaelSo — IBSF (@IBSFsliding) January 4, 2019

Третьяков по сумме двух попыток показал результат 1 минута 55,09 секунды. Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,57 секунды), третьим стал россиянин Никита Трегубов (+0,84 секунды).

Другой российский скелетонист Владислав Марченков занял 17-е место (+3,28 секунды).