Фигуранта дела «крымских диверсантов» Захтея поместили в карцер колонии

Осужденного по делу «крымских диверсантов»​ Андрея Захтея поместили в карцер симферопольской колонии №1, где он отбывает наказание. Об этом сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на супругу Захтея Оксану.

По ее словам, Захтея поместили в карцер предположительно 3 января в первой половине дня.

«Точной информации о причине его перевода в карцер и насколько долго он там будет находится – у меня пока нет. О том, что у него были в последнее время какие-то дисциплинарные взыскания или нарушения, Андрей мне также не сообщал. Но мне известно, что пару недель назад ему угрожали: мол отправишься в карцер, как минимум на 15 дней. С чем были связаны эти угрозы, мне тоже не известно», – рассказала «Крым.Реалиям» Оксана Захтей.

По делу «крымских диверсантов» проходят Евгений Панов и Андрей Захтей. 13 июля Верховный суд Крыма приговорил Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку взрывов на объектах инфраструктуры полуострова в 2016 году.

По версии следствия, вместе с Захтеем, которого в феврале приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 220 тысяч рублей, он собирался перевезти на автомобилях группу людей, планировавших взрывы. По данным ФСБ, Панов являлся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов.

Захтей и Панов заявляли о пытках после задержания. Оба утверждали, что их пытали током, требуя признать вину. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по республике Крым говорили, что жалоб от Панова на здоровье не поступало.