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Двух сотрудников Huawei оштрафовали и понизили в должности из-за отправки новогоднего твита компании с iPhone

Общество

 

Компания Huawei оштрафовала на 5 тысяч юаней (примерно 49 тысяч рублей) и понизила в должности двух сотрудников из-за появления в твиттере Huawei новогоднего сообщения, отправленного с iPhone, передает Reuters со ссылкой на сообщение вице-президента и директора правления компании Чэнь Лифань. 

Агентство отмечает, что твит быстро удалили, но в соцсетях остались его скриншоты. 

Во внутренней корпоративной переписке, датированной 3 января, с которой ознакомилось Reuters, Лифань сообщает, что «инцидент нанес ущерб бренду Huawei». Одному из сотрудников, а именно директору по интернет-маркетингу, заморозили зарплату на год. 

В письме Лифань также говорится, что твит отправили с iPhone из-за неполадок с VPN на компьютере. 

Теги:
штрафы, Huawei , em
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