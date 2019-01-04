Двух сотрудников Huawei оштрафовали и понизили в должности из-за отправки новогоднего твита компании с iPhone

Компания Huawei оштрафовала на 5 тысяч юаней (примерно 49 тысяч рублей) и понизила в должности двух сотрудников из-за появления в твиттере Huawei новогоднего сообщения, отправленного с iPhone, передает Reuters со ссылкой на сообщение вице-президента и директора правления компании Чэнь Лифань.

Агентство отмечает, что твит быстро удалили, но в соцсетях остались его скриншоты.

That was fast pic.twitter.com/y6k0FJF7Gq — Marques Brownlee (@MKBHD) January 1, 2019

Во внутренней корпоративной переписке, датированной 3 января, с которой ознакомилось Reuters, Лифань сообщает, что «инцидент нанес ущерб бренду Huawei». Одному из сотрудников, а именно директору по интернет-маркетингу, заморозили зарплату на год.

В письме Лифань также говорится, что твит отправили с iPhone из-за неполадок с VPN на компьютере.