Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинале ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею проиграла американской команде в полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Канаде.

Матч закончился со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хоккеистов команды США. В их составе отличились Оливер Вальстрем и Александр Хмелевски, из российской команды — Григорий Денисенко.

В финале американцы встретятся с командой Финляндии, которая выиграла у Швейцарии со счетом 6:1. Россия поборется с швейцарцами за третье место.

Молодежный чемпионат мира по хоккею продлится до 6 января. Действующими победителями являются канадцы, они же чаще всего за всю историю становились чемпионами мира — 17 раз. У сборных СССР, СНГ и России в сумме — 13 выигранных турниров МЧМ.