Умер актер Иван Бортник

На 80-м году жизни скончался актер и народный артист России Иван Бортник. Об этом в фейсбуке сообщил его коллега Владислав Маленко.

Супруга актера Татьяна Борзых рассказала телеканалу «РЕН», что актер скончался около 23:00 (мск) 4 января. «Врачи говорят, что, скорее всего, тромб», — добавила она.

Иван Бортник родился в Москве 16 апреля 1939 года. В 1961-1967 годах он играл в Театре имени Н. В. Гоголя (ныне «Гоголь-центр»), а затем в труппе Театра на Таганке.

За свою карьеру Бортник снялся в десятках фильмах, в числе которых «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Старшина» и другие. Одна из его известных ролей — бандит Промокашка в киноленте «Место встречи изменить нельзя».