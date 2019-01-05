У берегов Бенина на судно с россиянами на борту напали пираты

обновлено Российское посольство в Бенине сообщило, что шестеро членов экипажа судна, захваченные пиратами, являются россиянам. Кроме того, власти Грузии не подтвердили, что на борту находились их граждане.

На судно MSC Mandy в Гвинейском заливе у берегов Бенина напали пираты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство страны.

На борту находились 26 человек, 20 из которых были гражданами России, четверо — Украины, еще двое — Грузии.

По данным дипмисии, пираты захватили шесть человек и скрылись. Гражданство похищенных неизвестно.

Нападение на MSC Mandy произошло в ночь с 1 на 2 января. В данный момент, по информации посольства, судно находится в территориальных водах Нигерии.