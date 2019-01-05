Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США. Об этом заявила пресс-секретарь управления Меган Пауэрс, сообщает USA Today.

«NASA проинформировало российское космическое агентство “Роскосмос”, что предложенный визит генерального директора организации Дмитрия Рогозина, запланированный на февраль 2019 года, придется отложить», — говорится в заявлении.

По словам Пауэрс, новая дата визита еще не назначена. О причинах переноса поездки NASA не сообщило. Пресс-служба «Роскосмоса» пока не прокомментировала данное решение.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что поездка Рогозина может быть полностью отменена: «Будем надеяться, что NASA удастся решить все политические вопросы и поездка все же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет — визит просто будет отменен».

О предложении NASA стало известно в середине октября 2018 года. Директор управления Джим Брайденстайн отмечал, что для реализации визита Рогозина в США с чиновника могли временно снять американские санкции.

Дмитрий Рогозин находится под американскими и европейскими санкциями с марта 2014 года. По версии западных властей, глава «Роскосмоса» (ранее вице-премьер) был причастен к решению о присоединении Крыма к России, которое привело к кризису в Украине. Санкции подразумевают запрет на въезд в США и страны Евросоюза и заморозку их активов на территории этих государств.