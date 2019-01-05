На острове в Тихом океане по запросу США арестовали россиянина за экспорт военной техники

На острове Сайпан в Тихом океане по запросу Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали россиянина Дмитрия Макаренко за незаконный экспорт американской военной техники в Россию. Об этом сообщают Saipan Tribune и Post Guam.

По данным властей США, Макаренко поставлял в Россию приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства. Согласно американскому законодательству, подобная деятельность возможна только при наличии лицензии или разрешения Госдепартамента. Макаренко также обвиняют в отмывании денег.

СМИ сообщают, что Макаренко 72 года, он зарегистрирован во Владивостоке. Издания отмечают, что в документах суда не указано, с какой целью арестованный приехал на остров Сайпан. Его намерены депортировать во Флориду.

Обвинительное заключение в отношении Макаренко было вынесено окружным судом Флориды еще в июне 2017 года. Согласно материалам дела, сообщником арестованного является американский гражданин Владимир Невидомый (выходец из Украины). Летом прошлого года его приговорили к двум годам и двум месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта военных технологий в Россию.