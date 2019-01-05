Спасенный в Магнитогорске 10-месячный ребенок начал дышать самостоятельно

Врачи перевели 10-месячного Ивана Фокина, спасенного после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии в Москву 1 января. В момент эвакуации у него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание. Врачи предполагают, что обмороженную ногу удастся спасти.

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Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. Как сообщалось ранее, следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

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На следующий день после инцидента, вечером 1 января, неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси. Все три человека, находившиеся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования.

Власти региона призывали не связывать оба события, однако об альтернативной версии, согласно которой имел место теракт, а в маршрутке погибли причастные к нему боевики, писали региональные СМИ 74.ru и Znak.com. Ни ФСБ, ни Следственный комитет официально не опровергали сообщения о теракте.