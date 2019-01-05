Трамп пригрозил ввести в США чрезвычайное положение для строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы добиться финансирования для строительства стены на границе с Мексикой.

«Я могу сделать это, если захочу. Мы можем ввести режим чрезвычайного положения из соображений безопасности нашей страны», — заявил Трамп (цитата по Reuters).

Заявление президента США прозвучало после того, как Конгресс отказался выделить 5,6 млрд долларов на строительство стены. «Мы не строим стену. И это связано не с политикой, а с тем, что возведение стены между двумя странами недопустимо. Это старый способ мышления, это нерентабельно», — отмечала новый спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Из-за отказа утвердить пакет законопроектов о бюджете правительства ряд министерств частично прекратил свою работу с 22 декабря. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих, также были закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института. 3 января Палата представителей утвердила бюджет, но без выделения средств на стену.