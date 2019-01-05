Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает ТАСС.

Перед подписанием документа в Стамбуле прошел молебен. На нем присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин, глава ПЦУ митрополит Епифаний и другие украинские политики и священнослужители.

Патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры pic.twitter.com/bLEY4KuQGZ — Колос России (@KolosRussia) January 5, 2019

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Ранее 15 декабря решением Объединительного собора, прошедшего в Киеве, была создана новая церковь, получившая название Православная церковь Украины, и избран ее глава. 6 января патриарх Варфоломей после божественной литургии вручит томос митрополиту Епифанию.

Русская православная церковь (РПЦ) выступала против предоставления украинской церкви автокефалии. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку он лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве. РПЦ также признала патриарха Варфоломея раскольником.