Кинотеатр в Грозном приостановил продажу билетов на фильм-концерт корейской группы после угроз в соцсетях

Кинотеатр «Киностар» в Грозном приостановил продажу билетов на фильм-концерт Love Yourself южнокорейской поп-группы BTS. Об этом говорится в инстаграме кинотеатра.

О причинах данного решения «Киностар» не сообщил. Однако «Кавказский узел» отмечает, что против показа фильма выступали авторы паблика «Карфаген» в социальной сети «ВКонтакте», которые назвали его «наилучшим способом оскорбить чеченский народ».

Из-за угроз в соцсетях в декабре показ Love Yourself отменили в Махачкале. Пользователи инстаграма выступили против «разврата» и «осовременивания земляков» и требовали запретить трансляцию «фильма про корейских гомосеков».

В 2018 году BTS выступили на Олимпийском стадионе в Сеуле, видеозапись концерта позже была смонтирована в фильм Love Yourself. Фильм покажут 26 января в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в городах России. Поклонники BTS из одного города должны создать группу во «ВКонтакте» и собрать в ней более 100 желающих посмотреть фильм, после чего прокатчики договариваются о показе с местными кинотеатрами.

Ранее в Махачкале отменили свои выступление музыкальные исполнители Элджей (Алексей Узенюк) и Егор Крид, не состоялся также аниме-фестиваль AniDag. «Коммерсант» отмечал, что комментарии в инстаграме с угрозами и рекомендациями отказаться от поездки в Дагестан распространялись на тех же страницах, которые выступали против корейского фильма.