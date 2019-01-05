В Польше погибли пять подростков при пожаре во время квеста

В польском городе Кошалине при пожаре в помещении, где проходил квест, погибли пять девушек-подростков, один мужчина серьезно пострадал. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Министр внутренних дел Польши Иоахим Брудзиньский рассказал, что девушки отмечали день рождения. Представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк сообщил, что на тушение пожара ушло тридцать минут.

Начальник пожарной охраны Лешек Суски сообщил Polskie Radio 24, что комната, в которой произошло возгорание, была площадью 7,3 квадратных метра. По его словам, пожар произошел из-за ненадлежащего обеспечения эвакуации людей.

TVN24 отмечает, что в Польше по поручению министра внутренних дел начали проверять все квест-комнаты после произошедшего.