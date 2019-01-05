При стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии погибли три человека

В результате стрельбы в боулинг-клубе в Калифорнии три человека погибли, четыре человека пострадали, сообщает Sky News.

Стрельба произошла в городе Торрансе вечером 4 января. Местные власти не сообщают о деталях произошедшего, но свидетели говорят, отмечает Sky News, что она началась после массовой драки между двумя группами людей.

Насколько серьезны ранения пострадавших, неизвестно. Местная полиция призвала людей не посещать район Торранса, где произошла стрельба.