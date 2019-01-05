Большинство подъездов обрушившегося дома в Магнитогорске признали безопасными для проживания. Жильцы жалуются на трещины в стенах

Жители шестого подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске рассказали корреспонденту «Новой газеты», что после взрыва в их квартирах появились трещины. Подъезд — соседний с седьмым, в котором и произошла детонация. Несмотря на это, говорят люди, подъезд признали безопасным для дальнейшего проживания.

«У меня в комнате появилась щель между потолком и стеной, сплошная трещина на потолке, а также несколько трещин на самих стегах, — сказал житель дома Андрей Михайлицын. — Учитывая, что трещины появились в результате взрыва, жить с ними опасаюсь. Однако на сайте администрации Магнитогорска висит объявление о том, что наш подъезд целиком пригоден для проживания».

Объявление, о котором рассказал Михайлицын, действительно опубликовано на сайте мэрии.

«На основании справки экспертного заключения по диагностике многоквартирного жилого дома №164 по проспекту Карла Маркса следует, что нахождение и проживание в квартирах, расположенных в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 безопасно. Не рекомендовано нахождение в квартирах 5 и 6 подъездов на весь период разбора завалов и демонтажа аварийной секции многоквартирного дома», — говорится на сайте администрации.

«Я уже был на приеме у мэра. Он сказал, что пришлет в квартиру еще одну комиссию. Не знаю, что они нарешают: наверное, скажут замазать и все. Хотя там местами щели размером с палец», — сказал Михайлицын.

Другой житель шестого подъезда Сергей Балюх обратил внимание, что к настоящему моменту не до конца разобраны завалы, а также не демонтирована часть стены обрушившегося подъезда.

«Как в таких условиях можно делать вывод, что с нашими стенами все в порядке? – сказал он. Безусловно, если к такому выводу комиссия придет после полного разбора завалов и полного обследования стен, мы согласимся жить в этом доме».

В администрации города «Новой газете» сообщили, что любые вопросы, касающиеся безопасности дома, жители могут обсудить с мэром города Сергеем Бердниковым 6 января с 15:00 до 16:30 в штабе ЧС, расположенном в здании школы № 14.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. Как сообщалось ранее, следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

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На следующий день после инцидента, вечером 1 января, неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси. Все три человека, находившиеся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования.

Власти региона призывали не связывать оба события, однако об альтернативной версии, согласно которой имел место теракт, а в маршрутке погибли причастные к нему боевики, писали региональные СМИ 74.ru и Znak.com. Ни ФСБ, ни Следственный комитет официально не опровергали сообщения о теракте.