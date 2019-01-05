В Конгрессе США подготовили резолюцию о сохранении санкций против компаний Дерипаски

Лидер Демократической партии США в Сенате Чак Шумер внес в Конгресс резолюцию о сохранении санкций в отношении компаний «Евросибэнерго», UC Rusal и En+, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, документ опубликован на сайте Конгресса.

The New York Times сообщает, что для того, чтобы санкции в отношении компаний Дерипаски остались в силе, резолюцию нужно принять до 18 января.

Документ должны поддержать обе палаты Конгресса США, а затем подписать президент страны Дональд Трамп. Если этого не произойдет, то санкции с компаний будут сняты автоматически.

Напомним, Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+ до 45%, передав акции ВТБ, чтобы американское ведомство сняло с компаний санкции.

В декабре Минфин США сообщил, что снимет санкции с трех компаний Дерипаски в январе, при этом сам бизнесмен останется в санкционном списке.