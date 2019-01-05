В РПЦ томос об автокефалии для Православной церкви Украины назвали «бумагой», подписанной «в нарушение канонов»

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал томос об автокефалии для новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ), подписанный константинопольским патриархом Варфоломеем «бумагой», которая была подписана «в нарушение канонов». Сообщение Легойда опубликовал в своем telegram-канале.

По его мнению, главный темой для православных сейчас является Рождество. «Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит. Рождество, а не томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой», — заявил Легойда.

Напомним, томос об автокефалии был подписан константинопольским патриархом 5 января. Перед этим в Стамбуле прошел молебен. На нем присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин, глава ПЦУ митрополит Епифаний и другие украинские политики и священнослужители.

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15 декабря решением Объединительного собора, прошедшего в Киеве, была создана новая церковь, получившая название Православная церковь Украины, и избран ее глава.

РПЦ выступала против предоставления украинской церкви автокефалии. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку он лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве. РПЦ также признала патриарха Варфоломея раскольником.