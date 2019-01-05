Журналистка «Сибирь.Реалий» обвинила соучредителя холдинга PrimaMedia в изнасиловании

Журналистка издания «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова заявила, что ее изнасиловал соучредитель медиахолдинга PrimaMedia Алексей Мигунов. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Федорова рассказала, что с Мигуновым они знакомы с 2015 года, какое-то время они работали вместе, а потом продолжили общаться. По ее словам, 13 октября 2018 года он ей предложил встретиться, чтобы обсудить просьбу. Федорова рассказала, что они встретились в кафе, Мигунов был в состоянии алкогольного опьянения.

После этого, утверждает она, он решил проводить ее до дома и при входе в подъезд «начал делать … больно». «Хватать за плечи, толкать, тянуть за волосы и я все равно его не остановила. У меня включился режим жертвы. Все, о чем я думала, это не вызвать у него еще большую агрессию», — сообщила она. В квартире, по словам Федоровой, Мигунов ее избил и изнасиловал.

«Я не поехала на судмедэкспертизу, я не подала заявление в полицию, потому что я чувствую себя виноватой», — объяснила Федорова. Она сообщила, что после произошедшего лишь сделала фотографию с побоями.

Мигунов заявление Федоровой в настоящее время не комментировал.