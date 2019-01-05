В Сочи при сходе лавины на горном курорте погибли два человека

При сходе лавины на горном курорте Красной Поляны в Сочи погибли два человека, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе курорта агентству рассказали, что трое мужчин катались на закрытой трассе на высоте 2,3 тысячи метров и ушли на территорию, где катание запрещено, что спровоцировало сход лавины. Двух человек засыпало снегом, еще один катавшийся вызвал спасателей.

«В результате поисково-спасательной операции из-под снега были извлечены два человека без сознания. В течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата, и спустя час была констатирована смерть», — рассказал собеседник агентства.

В Следственном комитете изданию «Юга.ру» сообщили, что в результате схода лавины погибли два жителя Москвы 1983 года рождения. Ведомство в настоящее время устанавливает обстоятельства произошедшего.