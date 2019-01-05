На выплаты семьям погибших и пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске выделят около 65 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при обрушении дома в Магнитогорске, на эти цели выделят около 65 млн рублей. О подписании распоряжения Медведев сообщил в своем твиттере.

Средства выделят из резервного фонда российского правительства.

Согласно сообщению на сайте правительства, распоряжением предусматривается, что членам семей погибших выплатят единовременное пособие размером 1 млн рублей на каждого погибшего. Сумма выплаты тем, кто получил в результате обрушения вред здоровью, составит от 200 до 400 тысяч рублей. Также документом выделяются средства на финансовую помощь утратившим имущество первой необходимости. Сумма этих выплат составит 100 тысяч рублей на человека.

Напомним, взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. Как сообщалось ранее, следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

На следующий день после инцидента, вечером 1 января, неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси. Все три человека, находившиеся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования.

Власти региона призывали не связывать оба события, однако об альтернативной версии, согласно которой имел место теракт, а в маршрутке погибли причастные к нему боевики, писали региональные СМИ 74.ru и Znak.com. Ни ФСБ, ни Следственный комитет официально не опровергали сообщения о теракте.