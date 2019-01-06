В Магнитогорске решили снести два подъезда обрушившегося дома

Седьмой и восьмой подъезды обрушившегося в Магнитогорске дома решили снести, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

«Седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу. Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

После демонтажа седьмого и восьмого подъездов собираются провести еще одну проверку всех оставшихся подъездов дома, после чего примут окончательные решения, отметили в пресс-службе губернатора.

Напомним, взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва». Как сообщалось ранее, следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.