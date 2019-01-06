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Илон Маск анонсировал первый полет корабля Crew Dragon к МКС

Общество

 

Первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в феврале, сообщил в твиттере глава компании SpaceX Илон Маск. 

«Около месяца до первого орбитального испытательного полета Crew Dragon», — сказано в сообщении. 

В марте 2018 года сообщалось, что два астронавта в частном космическом корабле Crew Dragon отправятся на МКС в апреле 2019 года. 

Crew Dragon — пилотируемая версия космического корабля Dragon компании SpaceX, которая предназначена для доставки экипажа на МКС. Также корабль известен под названием Dragon V2.

Теги:
spacex, em, илон маск
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