Илон Маск анонсировал первый полет корабля Crew Dragon к МКС

Первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в феврале, сообщил в твиттере глава компании SpaceX Илон Маск.

About a month away from the first orbital test flight of crew Dragon https://t.co/U01Oxu3M7E — Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019

«Около месяца до первого орбитального испытательного полета Crew Dragon», — сказано в сообщении.

В марте 2018 года сообщалось, что два астронавта в частном космическом корабле Crew Dragon отправятся на МКС в апреле 2019 года.

Crew Dragon — пилотируемая версия космического корабля Dragon компании SpaceX, которая предназначена для доставки экипажа на МКС. Также корабль известен под названием Dragon V2.