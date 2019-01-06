Константинопольский патриарх вручил томос об автокефалии главе Православной церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию. Трансляцию церемонии, которая проходила в Стамбуле, вел канал 112.ua.

«Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью», — сказал президент Украины Петр Порошенко (цитата по Интерфаксу). Он также присутствовал на вручении в составе украинской делегации.

Напомним, накануне Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ. В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что томос – «бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций».

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15 декабря решением Объединительного собора, прошедшего в Киеве, была создана новая церковь, получившая название Православная церковь Украины, и избран ее глава.

РПЦ выступала против предоставления украинской церкви автокефалии. 15 октября она объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку он лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве. РПЦ также признала патриарха Варфоломея раскольником.