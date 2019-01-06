В NASA объяснили отзыв приглашения главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США позицией сенаторов

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил Washington Post, что визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, который был запланирован на февраль, отменили из-за позиции сенаторов.

«Мы слышали от многих сенаторов, что это не очень хорошая идея, — сказал он. Я хотел бы учитывать интересы сенаторов, и отменил приглашение».

В «Роскосмосе» РИА Новости сообщили, что уведомления об отзыве приглашения не получали. «Мы не можем сделать никакого официального заявления, так как NASA еще не уведомило "Роскосмос" о том, что приглашение действительно было отозвано», — сказал агентству представитель госкорпорации.

О том, что визит Рогозина в США отложен на неопределенный срок, стало известно 5 января. О причинах переноса не сообщалось. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли утверждал, что поездка может быть отменена из-за политики: «Будем надеяться, что NASA удастся решить все политические вопросы и поездка все же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет — визит просто будет отменен».

О предложении NASA стало известно в середине октября 2018 года. Директор управления Джим Брайденстайн отмечал, что для реализации визита Рогозина в США с чиновника могли временно снять американские санкции.

Дмитрий Рогозин находится под американскими и европейскими санкциями с марта 2014 года. По версии западных властей, глава «Роскосмоса» (ранее вице-премьер) был причастен к решению о присоединении Крыма к России, которое привело к кризису в Украине. Санкции подразумевают запрет на въезд в США и страны Евросоюза и заморозку их активов на территории этих государств.