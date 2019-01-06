Соучредитель холдинга PrimaMedia отверг обвинения в изнасиловании журналистки «Сибирь.Реалий»

Соучредитель холдинга PrimaMedia Алексей Мигунов отверг обвинения в изнасиловании журналистки издания «Сибирь.Реалии» Екатерины Федоровой.

«Я заявляю: никакого насилия и изнасилования не было. Есть манипуляция фактами, есть много вымысла в собственных интересах так называемой "жертвы", много лжи. Интересующихся темой, я предлагаю внимательно перечитать ее противоречивые посты», — написал Мигунов в своем фейсбуке.

Соучредитель PrimaMedia также рассказал, что «получил и несколько сообщений от тех, кто также стал жертвой общения с Екатериной, но откупился деньгами». Мигунов отметил, что в настоящее время с юристами изучает «вопрос правовых действий».

Напомним, Федорова обвинила соучредителя холдинга PrimaMedia в изнасиловании и нанесении телесных повреждений, что, как она утверждает, произошло 13 октября 2018 года. «Я не поехала на судмедэкспертизу, я не подала заявление в полицию, потому что я чувствую себя виноватой», — сообщила она, отметив, что сделала фотографию побоев.