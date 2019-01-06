РБК: вложения в акции и доллары стали для россиян самыми выгодными в 2018 году

Самыми доходными вложениями для россиян в 2018 году стали доллары и акции, сообщает РБК.

Издание отмечает, что за период с 29 декабря 2017-го по 28 декабря 2018 года доллар подорожал на 20,6%, до 69,5 рубля. Если покупатели валюты клали ее на банковские депозиты, то они могли выиграть и больше.

Также инвесторы, вложившиеся в начале 2018 года в ценные бумаги, по данным РБК, получили доход 11,79% согласно индексу ММВБ (за период с 29 декабря 2017-го по 28 декабря 2018 года). Другой индекс, MCFTR, который учитывает цену акций и доходность, которую инвесторы получают от дивидендных выплат российских компаний, вырос на 18,5%.

Самыми невыгодными, сообщает РБК, стали вложения в криптовалюты. За 2018 год биткоин, самая известная криптовалюта, подешевел в 4,4 раза.

Лидером по рублевой доходности в 2017 году, по данным издания, был евро.