Советник президента США Джон Болтон назвал условия вывода американских войск из Сирии
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что войска страны будут выведены из Сирии после разгрома остатков группировки «Исламское государство» (организация запрещена и признана террористической в России) и обеспечения безопасности курдов, которые являются союзниками США, сообщает Associated Press.
Болтон сказал, что графика вывода войск с северо-востока Сирии в настоящее время нет. «График вытекает из политических решений, которые нам нужно реализовать», — сказал он.
19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он связал это с победой в стране над «Исламским государством». Через несколько дней в стране был подписан соответствующий указ.
Позже стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет со своего поста в конце февраля на фоне информации о выводе войск. Исполняющим обязанности главы Пентагона президент США назначил Патрика Шанахана.