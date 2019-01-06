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Российская лыжница впервые заняла призовое место в общем зачете «Тур де Ски»

Спорт

 

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски». 

Как сообщает Sports.ru, заключительным этапом стала гонка преследования протяженностью 9 км. Лыжницы должны были подняться на Альпе Чермис в Италии. Первое место заняла норвежская спортсменка Ингвильд Флюгстад Остберг, третьей стала лыжница из Финляндии Криста Пярмякоски. 

Россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова заняли 4 и 5 места соответственно. Мария Истомина финишировала 10-й, Анна Нечаевская – 12-й, Лидия Дуркина – 19-й, Елена Соболева – 24-й. 

Sports.ru отмечает, что Непряева стала первой в истории российской лыжницей, занявшей призовое место в общем зачете «Тур де Ски».

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