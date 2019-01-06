Король Малайзии впервые в истории страны отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца страны.

Агентство отмечает, что это первое в истории Малайзии досрочный уход монарха с престола. В заявлении об отречении король поблагодарил премьер-министра и правительство Малайзии.

Мухаммад V стал королем Малайзии в 2016 году. О причинах ухода монарха не сообщается.

Король Малайзии избирается сроком на пять лет голосованием в Совете правителей.

В ноябре 2018 года появилась информация, что Мухаммад V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Официальных сообщений об этом не было.