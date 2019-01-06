Российский лыжник занял второе место в общем зачете «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, результаты опубликованы на сайте Международной федерации лыжного спорта.

Последним этапом соревнований была гонка преследования на дистанции 9 км. Первое и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клэбо и Симен Хегстад Крюгер соответственно. Другие россияне, участвовавшие в гонке — Александр Большунов (5-е место), Андрей Мельниченко (6-е место), Денис Спицов (8-е место), Андрей Ларьков (10-е место), Максим Вылегжанин (19-е место), Андрей Собакарев (23-е место) и Александр Бессмертных (33-е место).

Среди женщин в общем зачете второе место заняла Наталья Непряева.

В 2017 году Устюгов установил рекорд, став первым спортсменом, который смог выиграть пять этапов подряд на «Тур де Ски».