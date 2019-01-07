В Лос-Анджелесе вручили кинопремию «Золотой глобус»

Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм — драма» завоевал биографический фильм о группе Queen «Богемская рапсодия» Брайана Сингера.

Исполнитель главной роли Рами Малек признан лучшим драматическим актером. В аналогичной номинации победила Гленн Клоуз, исполнившая главную роль в фильме «Жена».

A euphoric @ItsRamiMalek was kind enough to make his first stop after winning to talk with the HFPA about his #GoldenGlobes win! pic.twitter.com/910ZiiaVYx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

В номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» победила картина о джазовом музыканте Доне Ширли «Зеленая книга» Питера Фарелли. Премию за лучшую роль второго плана в нем получил актер Махершал Али.

Награды за лучшие роли в комедии получили Кристиан Бэйл («Власть») и Оливия Колман («Фаворитка»). Актер Майкл Дуглас завоевал четвертый «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского».

Лучшим режиссером признан Альфонсо Куарон, а его драма «Рим» названа лучшей картиной на иностранном языке. «Человек-паук: Через вселенные» посчитали лучшим анимационным фильмом.

Right after winning his second #GoldenGlobes award, @alfonsocuaron elaborates to the HFPA why he calls @ROMACuaron the most essential movie of his career. pic.twitter.com/n9Bg2EPbtn — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

«Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму вручили композитору Джастину Гурвицу («Человек на Луне»). Певица Леди Гага получила награду за песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Лучшим драматическим сериалом стал «Американцы» об агентах КГБ под прикрытием, которые живут в пригороде Вашингтона. Лучшим актером драматического сериала назвали Ричарда Мэддена («Телохранитель»), лучшей актрисой — Сандру О («Убивая Еву»).

Премия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за заслуги в области кинематографа и телевидения. Ее считают второй по престижности кинопремией после «Оскара».