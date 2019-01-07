Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress солнцезащитных очков со встроенной камерой
Куйбышевский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Новокузнецка Алексея Жаворонкова за покупку солнцезащитных очков со встроенной камерой, сообщает портал «Новости Кемеровской области».
Его признали виновным по ч. 3 ст. 30 и ст. 138.1 УК (покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
По информации издания, осенью 2017 года Жаворонков оформил заказ на AliExpress на две тысячи рублей, чтобы с помощью очков снимать свои горнолыжные заезды по трассам. На посылку обратили внимание таможенники в аэропорту Екатеринбурга.
Жаворонков свою вину не признал. По его словам, он не знал, что очки со встроенной камерой запрещены в России, поскольку их можно свободно приобрести в интернете. Кроме того, товар пришел без карты памяти, поэтому, по мнению обвиняемого, он не мог «негласно» получить информацию.
В конце декабря Верховный суд разрешил покупать спецсредства для негласного получения информации в случае, если человек намерен их использовать для обеспечения безопасности себя и своих близких, а также для наблюдения за домашними животными. До этого Генпрокуратура выступила против уголовного наказания за использование шпионской техники, если в нем не было преступного умысла.