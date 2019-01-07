В Японии ввели налог на выезд из страны

В Японии ввели налог в размере 1000 иен (627 рублей) на выезд из страны, сообщает Nikkei Asian Review. Пошлину включат в стоимость билетов на самолет или корабль.

Она будет распространяться как на граждан Японии, так и на иностранцев.

От налога освобождаются те, кто останавливается в стране менее чем на сутки, и дети в возрасте до двух лет. Платить пошлину не будут также послы и государственные гости.

Как пишет издание, это первый введенный новый налог в Японии за 27 лет. Власти ожидают, что он принесет в бюджет страны около 50 млрд иен (более 30 млрд рублей). В 2018 году число посетителей Японии превысило 30 млн человек.