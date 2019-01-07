В Габоне военные заявили о захвате власти «для восстановления демократии». Президент в это время лечится за границей

В Габоне военные заявили о захвате контроля над правительством «для восстановления демократии», сообщают Reuters и Associated Press.

Соответствующее заявление зачитал в эфире государственной радиостанции, а позднее и на телевидении, лейтенант Келли Ондо Обианг, назвавший себя лидером самопровозглашенного Патриотического движения военных и спецслужб Габона.

По словам Ондо Обианга, новогоднее обращение президента Габона Али бен Бонго Ондимба «поставило под сомнение его способность продолжать выполнение своих обязанностей». Военный заявил, что государственный переворот направлен против «тех, кто трусливым образом убил наших молодых соотечественников» в августе 2016 года после президентских выборов.

В 2009 году Али бен Бонго Ондимба сменил на посту президента Габона своего отца Омара, возглавлявшего страну с 1967 года. В 2016 году Бонго Ондимба переизбрали. При этом оппозиция заявляла о мошенничестве и фальсификациях в ходе выборов. Это вызвало вызвало массовые протесты, во время которых произошли смертельные столкновения демонстрантов и полиции. В ходе беспорядков было подожжено здание парламента.

В ноябре президента госпитализировали в Саудовскую Аравию после инсульта. В данный момент он проходит лечение в госпитале в Марокко, откуда записал обращение к гражданам на Новый год. Во время выстуления он плохо выговаривал некоторые слова и не мог двигать правой рукой.