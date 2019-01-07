Найденный под завалами в Магнитогорске 10-месячный ребенок пришел в сознание

10-месячный Иван Фокин, найденный под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, пришел в сознание. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, пишет Интерфакс.

«На сегодняшний день можно сказать, что ребеночек существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — рассказала она.

Скворцова добавила, что обмороженную ногу мальчика удастся спасти, но это будет сложный и длительный процесс. «Тем не менее, самое страшное уже позади. Можно сказать, что ребеночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное», — отметила министр.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии в Москву 1 января. В момент эвакуации у него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание. 5 января ребенок начал дышать самостоятельно.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. Как сообщалось ранее, следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.