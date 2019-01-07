Дом в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд, признали безопасным для проживания

Жилой дом в Магнитогорске, в котором обрушился один из подъездов, безопасен для проживания, говорится в сообщении на сайте администрации.

«Нам поступили обращения от жителей третьего подъезда, и на протяжении нескольких дней работники проектной организации визуально обследовали квартиры и устанавливали необходимые средства контроля на трещинах. За эти три дня трещины не имели никакой динамики», — заявил мэр города Сергей Бердников.

Компания «Магнитогорский гипромез», которая занималась обследованием дома, также не обнаружила смещений стен относительно друг друга и движений строительных конструкций по цокольной части здания.

Бердников добавил, что после сноса 7 и 8 подъездов, специалисты вновь проведут техническое обследование дома.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. Как сообщалось ранее, следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.