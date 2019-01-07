Соучредитель PrimaMedia приостановил работу в холдинге после обвинений в изнасиловании

Соучредитель PrimaMedia Алексей Мигунов приостановил работу в холдинге после того, как журналистка издания «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова обвинила его в изнасиловании.

«Я принял решение временно приостановить свою работу в холдинге PrimaMedia, уйти в отпуск на период всех разбирательств. А также временно приостановить свое членство во всех общественных организациях, в которых я состою. Считаю это необходимым, чтобы не втягивать компанию и организации в эту историю частных лиц», — написал он в фейсбуке.

Мигунов добавил, что работает в правовом поле со СМИ и сайтами, которые «распространили недостоверную и социально-опасную информацию»: «Обращаюсь ко всем, сознательно или вынужденно втянутым в ситуацию, в полной мере осознавать возможные правовые последствия».

3 января Федорова написала в фейсбуке, что Мигунов в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал ее в октябре 2018 года: «Он рвал на мне одежду. Я забивалась в угол, но он вытаскивал меня из любого места. Требовал массаж, чай, секс, что угодно. Он протестовал против защиты».

Журналистка сообщила, что не подала заявление в полицию из-за того, что «чувствует себя виноватой» и что Мигунов «сможет замять любое дело». Совладелец холдинга в ответ отверг все обвинения в изнасиловании, заявив, что в словах Федоровой «есть манипуляция фактами, есть много вымысла в собственных интересах, много лжи».