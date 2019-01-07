У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами на борту

обновление Российское посольство в Анкаре заявило, что россиян среди 13 членов экипажа затонувшего судна не было.

У берегов Турции в Черном море затонуло грузовое судно «Волга-Балт», которое шло под панамским флагом, с 13 членами экипажа на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Среди них были девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое граждан России.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — приводит агентство сообщение турецких властей.

CNN Turk передает, что погибшими найдены шесть человек. Посол Украины заявил, что среди жретв крушения четыре украинца. О гражданстве остальных пока не сообщается.

Спасатели получили сигнал бедствия от судна около 8:10. Судно находилось в 80 км от портового города Самсун.