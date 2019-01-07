В Симферополе госпитализировали обвиняемого в вымогательстве крымскотатарского активиста

66-летний крымскотатарский активист и фигурант «дела Веджие Кашка» Асан Чапух, обвиняемый в вымогательстве (ст. 163 УК), госпитализирован в одну из больниц Симферополя.

«Чапух Асану агъа — фигурант так называемого уголовного “дела Веджие Кашк” сегодня ночью стало внезапно плохо. Его срочно госпитализировали в 6-ю городскую больницу г. Симферополя в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи», — написал в фейсбуке его адвокат Айдер Азаматов.

В ноябре 2017 года оперативники ФСБ и МВД Крыма провели совместную операцию «по задержанию членов запрещенного экстремистского меджлиса крымскотатарского народа». Под стражей оказались четыре крымскотатарских активиста: Бекир Дегерменджи, Казим Аметов, Руслан Трубач и Асан Чапух.

Оперативники хотели также задержать 82-летнюю Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, но ей стало плохо. Она умерла, не доехав до больницы.

Задержанных обвинили в вымогательстве 7 тысяч долларов у гражданина Турции Юсуфа Айтана. Крымскотатарский активист Нариман Джелял рассказывал «Новой газете», что вымогательства и угроз не было: «К Веджие Кашка, пожилой и болеющей женщине, втерся в доверие гражданин Турции по имени Юсуф Айтан. Он одолжил у нее денег. А потом отказался отдавать. Все задержанные обращались к Айтану с просьбами вернуть деньги».

Как сообщает «Крым.Реалии», Чапух перенес микроинсульт в следственном изоляторе. В мае 2018 года активиста обвинили в хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). В октябре его перевели под домашний арест «в силу его критического состояния здоровья и невозможности проводить необходимое лечение в СИЗО».