The Bell: полной тезкой арестованного на острове в Тихом океане россиянина является бизнесмен из Владивостока

Полной тезкой Дмитрия Макаренко, задержанного на острове Сайпан в Тихом океане, является совладелец шести компаний, большая часть из которых зарегистрирована во Владивостоке, узнал The Bell. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компании занимаются недвижимостью и логистикой.

Так, тезка Макаренко является генеральным директором компании «Артаяр», которая планирует открыть во Владивостоке самый большой торговый центр в городе «Калина Молл».

Среди заказчиков компании Макаренко «ТИС-Лоджистик» (владеет 26,8%) — РЖД и ФГБУ «Главрыбвод», подконтрольное Росрыболовству, а компании «Райдо (владеет 17,5%) — хабаровское «Главное военно-строительное управление № 6».

The Bell утверждает, что тестем Макаренко является Валерий Финтисов, который участвует в капитале большинства компаний. По данным «СПАРК», он и министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев были совладельцами компании «Бейс», которая позднее перешла под контроль последнего.

Об аресте 72-летнего Дмитрия Макаренко на Сайпане по запросу США стало известно 5 января. Американская сторона обвинила его в поставке в Россию без лицензии военных технологий: приборов ночного видения, тепловизоров и оружейных капсюлей, а также в отмывании денег. Его этапировали во Флориду.

Обвинительное заключение в отношении Макаренко было вынесено окружным судом Флориды еще в июне 2017 года. Согласно материалам дела, сообщником арестованного является американский гражданин Владимир Невидомый (выходец из Украины). Летом прошлого года его приговорили к двум годам и двум месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта военных технологий в Россию.